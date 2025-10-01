Reklama
Czy to nowy Bond? Amazon promuje tego aktora - bukmacherzy mają innych faworytów

Amazon i MGM według nieoficjalnych doniesień mają już swojego faworyta do roli nowego Jamesa Bonda. 28-letni aktor z całą pewnością jest jednym z najgorętszych nazwisk Hollywood w ostatnim czasie. Swoje typy w całej sprawie przedstawili też bukmacherzy. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
bond Jacob Elordi
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Nowy Bond MGM
To może być jedna z najważniejszych spekulacji w kwestii próby znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, kto zagra nowego Jamesa Bonda? Niezwykle poważany w ostatnich miesiącach serwis World of Reel, powołując się na "wiarygodne źródło", twierdzi, że Amazon i MGM mają już swojego faworyta do wcielenia się w kolejnego Agenta 007. Istotne jest to, że na razie mówimy wyłącznie o "cichej promocji" - żadne oficjalne decyzje nie zostały podjęte, nie mówiąc o castingu, do którego dojdzie w przyszłym roku. 

Rzeczonym faworytem ma być nie kto inny jak Jacob Elordi, uchodzący za jedną z największych gwiazd młodego pokolenia Hollywood. Liczącego sobie 28 lat i mierzącego 196 cm wzrostu aktora mogliśmy oglądać w takich produkcjach jak Euforia, Saltburn, Priscilla czy Frankenstein; w przyszłym roku będzie on partnerował na ekranie Margot Robbie w nowej adaptacji Wichrowych wzgórz

Amazon, który odmówił udzielenia komentarza w powyższej sprawie, ma wybrać nowego Jamesa Bonda w połowie 2026 roku. Najistotniejszy głos w trakcie castingu należy do reżysera kolejnego filmu o 007, Denisa Villeneuve'a, który podobno słyszał już o promowaniu Elordiego - i jak na razie nie wyraził w tej sprawie sprzeciwu. 

Warto zauważyć, że choć pochodzący z Australii Jacob Elordi wizualnie i w materii ekranowego emploi z całą pewnością pasuje do roli Bonda, nie spełnia on kryteriów, o których niedawno raportował prestiżowy serwis Deadline. Dziennikarz portalu przekonywał, że nowy 007 ma być Brytyjczykiem, w dodatku niekoniecznie znanym szerokiej publiczności. 

Bukmacherzy wskazali swoich faworytów do roli Bonda

Krótko przed upublicznieniem tych rewelacji serwis bukmacherski Bovada przedstawił swoje typowania w kwestii roli następnego Agenta 007 - to najnowsze zestawienie tego typu. Faworyt wciąż pozostaje ten sam; tak, Elordi znalazł się na liście kandydatów, choć jego akcje stoją nisko:

12. Jacob Elordi - kurs +2500

12. Jacob Elordi - kurs +2500
fot. materiały prasowe
Źródło: World of Reel/Bovada

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  amazon 
bond Jacob Elordi
