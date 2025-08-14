Nowy Bond - absolutnie zaskakujący kandydat do roli. Ma 37 lat i rude włosy

materiały prasowe

Kto zagra rolę nowego Bonda? W ostatnim czasie w sieci pojawiło się mnóstwo doniesień na ten temat, które mają rzucić inne światło na przyszłość ekranowego Agenta 007 po przejęciu franczyzy przez Amazona. Teraz prestiżowy serwis The Hollywood Reporter donosi, że pojawił się kolejny kandydat, który wziął już nawet udział w przesłuchaniu. Sama jego obecność na castingu świadczy o tym, że Denis Villeneuve i inni odpowiedzialni za film nie szukają już wyłącznie 20-kilkulatków, którzy mieliby zostać następcami Daniela Craiga.

Według dobrze poinformowanych źródeł THR rzeczonym kandydatem jest Scott Rose-Marsh, 37-letni brytyjski aktor, którego nazwisko wielu odbiorcom popkultury z pewnością niewiele mówi. Jak do tej pory mogliśmy go oglądać w mniejszych rolach w takich produkcjach jak Code of Silence, Wilki wojny, Wyjęci spod prawa czy Chloe; w jednym z odcinków Doktora Who sportretował on strażnika. Szeroko komentowaną już ciekawostką jest to, że Rose-Marsh ma rude włosy.

Z dziennikarskiego raportu wynika, że aktor wziął udział w castingu w drugiej połowie czerwca, pracując z fragmentami scenariusza tworzonego przez Stevena Knighta. W trakcie przesłuchania odgrywał on sceny z GoldenEye, wcześniej będąc poinstruowanym, by nie starać się naśladować żadnego z dotychczasowych ekranowych Bondów. Wiele wskazuje na to, że jego występ osobiście oceniał reżyser kolejnego filmu o Agencie 007, Denis Villeneuve.

W sieci pojawiają się głosy, że Amazon celowo dopuścił do wycieku powyższej informacji, chcąc przyjrzeć się reakcjom w sieci. W dodatku wejście Rose-Marsha do grona kandydatów do roli nowego Bonda wyraźnie sugeruje, że kanadyjski reżyser przyjął inny punkt widzenia na postać niż Amazon, przynajmniej opierając się na wcześniej krążących po sieci spekulacjach.

