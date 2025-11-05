Reklama
Ibelin, czyli jak World of Warcraft dał drugie życie choremu chłopakowi. W obsadzie gwiazdy Hollywood

Ibelin będzie nowym projektem reżysera docenionej Gry tajemnic, w którego obsadzie zobaczymy wielkie gwiazdy Hollywood na czele z nazwiskiem, które każdy z nas rozpoznaje. Film opowie o trudnym, ale i pełnym radości życiu młodego, nieżyjącego już chłopaka.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Ibelin 
world of warcraft
World of Warcraft: Midnight fot. Blizzard
Morten Tyldum, reżyser nagrodzonej Oscarem Gry tajemnic, powraca z nowym projektem. Variety podało pierwsze informacje na temat filmu Ibelin opartego na prawdziwej historii Matsa Steena - gracza popularnej gry sieciowej World of Warcraft, który zmarł w 2014 roku. 

W obsadzie Ibelin widzimy wielkie nazwiska w Hollywood: Charliego Plummera, Stephena Grahama, Toni Collette, Isabelę Merced, Maisy Stella oraz legendarnego Anthony'ego Hopkinsa. Za scenariusz odpowiedzialna będzie Ilaria Bernardini (nominowana do nagrody BAFTA) oraz Hossein Amini (nominowany do Oscara). Historia filmu bazuje na życiorysie Matsa Steena, który zmarł w 2014 roku w wieku 25 lat. Swoje życie opisywał na własnym blogu zatytułowanym Musings of Life.

Kim był Mats Steen? Był graczem sieciowego World of Warcraft, który cierpiał na dystrofię mięśniową Duchenne'a, która powodowała zanik mięśni. Rzeczywistość nie była dla niego łaskawa, dlatego "drugie życie" odnalazł w wirtualnym świecie, gdzie mógł nawiązywać relacje z ludźmi z całego świata i nie ryzykować własnym zdrowiem. Film opowie historię fanów WoWa, którzy stali się bliskimi przyjaciółmi Steena, ale przedstawi też zwariowaną rodzinę chłopaka. W przeszłości powstał już film dokumentalny na podstawie jego życia, czyli Niezwykłe życie Ibelina.

Źródło: variety.com

