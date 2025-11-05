Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Metal kontra drewno w nowej grze pojedynkowej Ironwood

Jeszcze w tym miesiącu do sprzedaży trafi nowa, klimatyczna gra przeznaczona dla dwóch graczy. Zobaczcie jak prezentuje się Ironwood.
placeholder
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  ironwood 
karcianka gra planszowa Portal Games planszówka
Ironwood Portal Games
Reklama

Ironwood to asymetryczna, karciana gra planszowa dla 1-2 graczy z dwoma różnymi frakcjami Pancernym Klanem bazującym na metalu i Plemionach Puszczy wykorzystującym drewno. Każda z frakcji to zupełnie inna mechanika poprowadzenia i ma unikalne warunki zwycięstwa.

Pancerny Klan to defensywna, technologiczna frakcja, która preferuje długoterminowy rozwój. Leśne Plemiona Puszczy walczą o dostęp do kryształów, a ich strategia koncentruje się na sabotażu, grabieży i atakach z zaskoczenia.

Podczas pojedynku gracze będą zagrywali karty akcji, by rozmieszczali drużyny, inicjowali walkę, zbierali kryształy i wiele więcej. Gdy dojdzie do walki, te same karty dostarczą wartości bojowych, pozwolą uzyskać premie, zadać rany, zminimalizować straty i zwiększyć wartość dominacji, by zwyciężyć.

Portal Games wyda Ironwood jeszcze w listopadzie. 

Ironwood - wygląd gry

Ironwood - wygląd gry

arrow-left
Ironwood - wygląd gry
Źródło: Portal Games
arrow-right

Źródło: Portal Games

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  ironwood 
karcianka gra planszowa Portal Games planszówka
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Bat Rodzinka
-

Zwiastun serialu dla dzieci Bat Rodzinka. Czy krytykowana kreska radzi sobie w ruchu?

2 motorola edge 70
-

Smartfon Motorola edge 70 wjeżdża do Polski. Cienki jak żyletka, pancerny jak czołg?

3 4. Portgas D. Ace
-

Gwiazda Cobra Kai jako Ace w 3. sezonie One Piece od Netflixa!

4 Prime Video - listopad 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025. Zły zamiar, Bat Rodzinka i inne

5 Lewis Tan w Mortal Kombat
-

Iron Fist Netflixa mógł być Azjatą. Gwiazda Mortal Kombat była blisko dostania roli

6 Za szybcy za wściekli
-

Polsat - Mega Hity w listopadzie 2025 roku. Klasyk romantyczny, Wojna o jutro i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e04

Agenci NCIS

s2025e214

Moda na sukces

s27e06

Wielkie projekty

s30e05

Ghost Adventures

s04e08

s38e215

Zatoka serc

s42e43

s34e08

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tilda Swinton
Tilda Swinton

ur. 1960, kończy 65 lat

Sam Rockwell
Sam Rockwell

ur. 1968, kończy 57 lat

Famke Janssen
Famke Janssen

ur. 1964, kończy 61 lat

Seth Gilliam
Seth Gilliam

ur. 1968, kończy 57 lat

Judy Reyes
Judy Reyes

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV