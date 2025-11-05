Metal kontra drewno w nowej grze pojedynkowej Ironwood

Portal Games

Ironwood to asymetryczna, karciana gra planszowa dla 1-2 graczy z dwoma różnymi frakcjami Pancernym Klanem bazującym na metalu i Plemionach Puszczy wykorzystującym drewno. Każda z frakcji to zupełnie inna mechanika poprowadzenia i ma unikalne warunki zwycięstwa.

Pancerny Klan to defensywna, technologiczna frakcja, która preferuje długoterminowy rozwój. Leśne Plemiona Puszczy walczą o dostęp do kryształów, a ich strategia koncentruje się na sabotażu, grabieży i atakach z zaskoczenia.

Podczas pojedynku gracze będą zagrywali karty akcji, by rozmieszczali drużyny, inicjowali walkę, zbierali kryształy i wiele więcej. Gdy dojdzie do walki, te same karty dostarczą wartości bojowych, pozwolą uzyskać premie, zadać rany, zminimalizować straty i zwiększyć wartość dominacji, by zwyciężyć.

Portal Games wyda Ironwood jeszcze w listopadzie.

Ironwood - wygląd gry