Od Bridget Jones do thrillera psychologicznego. Nowa zaskakująca rola Renée Zellweger

fot. IMDb

Renée Zellweger zagra w thrillerze psychologicznym Phantom Son Davida Yatesa. Będzie także jedną z producentek. Aktorka i dwukrotna zwyciężczyni Oscara jest najbardziej znana z roli Bridget Jones, przeżywającej na ekranie szereg uniesień i zawodów miłosnych.

Kogo zagra Renée Zellweger w thrillerze Phantom Son? Aktorka wcieli się w Audrey, samotną kobietę, której syn został porwany dwadzieścia lat przed akcją filmu. Bohaterka przygarnie pod swoje skrzydła nastolatka z problemami. Zacznie jednak podejrzewać, że Ronnie w rzeczywistości jest jej dawno zaginionym dzieckiem. W ten sposób wywiązuje się pomiędzy nimi gra w kotka i myszkę, w której granice tego, co prawdziwe, zaczynają powoli się zacierać.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada David Yates, który odpowiada za cztery filmy o Harrym Potterze (Zakon Feniksa, Książe Półkrwi i obie części Insygniów Śmierci) oraz serię Fantastyczne zwierzęta z tego samego uniwersum. Produkcja Phantom Son ma wystartować na początku 2026 roku. Aktualnie wciąż trwają castingi.

Renée Zellweger jest najbardziej znana z roli Bridget Jones, ale jej portfolio jest o wiele większe. Wygrała dwa Oscary, kolejno za występy w filmach Judy i Wzgórze nadziei. Możecie znać ją również między innymi z takich produkcji jak Chicago, Jerry Maguire czy Przypadek 39.