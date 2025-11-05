fot. Marvel Studios

Dzięki roli Bucky'ego/Zimowego Żołnierza w filmach Marvela kariera Sebastiana Stana nabrała tempa. Wystąpił w chwalonych produkcjach, jak Jestem najlepsza. Ja, Tonya czy Marsjanin. Zdobył Złotego Globa dla najlepszego aktora za Innego człowieka oraz był nominowany do tej nagrody za rolę w serialu Pam i Tommy. Ponadto został wyróżniony nominacją do Oscara za wcielenie się w prezydenta Donalda Trumpa w filmie Wybraniec.

Sebastian Stan o swojej karierze

Podczas wywiadu w podcaście Stronger Sebastian Stan przyznał, że Marvel pomógł mu rozwinąć się na kilku płaszczyznach.

Muszę spróbować zaoferować coś innego niż wcześniej. I nigdy nie faworyzowałem żadnej roli. Zawsze, do końca świata, będę czuł, że Marvel naprawdę pomógł mi rozwinąć się jako człowiek i aktor, nauczył mnie budowania relacji, [pracowałem z] Robertem Downeyem Jr. i Scarlett [Johansson] i wszystkimi tymi ludźmi, których podziwiałem. To był biznes. To była rodzina, która dała mi poczucie przynależności, na którą zawsze można liczyć, ale to był dla mnie dopiero pierwszy krok.

Aktor dodał, że czuje się szczęściarzem, że jego bardziej wyrafinowane role w filmach takich jak Wybraniec i Inny człowiek pojawiły się na późniejszym etapie w jego życiu. Powiedział, że obserwuje młodych aktorów takich jak Timothée Chalamet i Austin Butler i uważa, że osiągają rzeczy, których on nie byłby w stanie zrobić w ich wieku.

fot. Scythia Films // Gidden Media

Przypomnijmy, że w wieku 12 lat pochodzący z Rumunii Stan, przeniósł się z matką do USA. Przyznał, że odnalezienie się w amerykańskim przemyśle filmowym zajęło mu trochę czasu.

Musiałem poświęcić znaczną część młodości na amerykanizację, na dopasowanie się i znalezienie swojej drogi w inny sposób. Ale dopiero teraz czuję, że w końcu mogę robić to, co zawsze chciałem.

Stana zobaczymy w filmie Avengers: Doomsday, gdzie powtórzy rolę Jamesa Barnesa. Ma też w planach filmy Ruins, Frankenstein in Romania oraz Burning Rainbow Farm. W fazie postprodukcji jest dramat Fjord, który opowiada o rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która staje się przedmiotem śledztwa.

