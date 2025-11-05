Dzięki roli Bucky'ego/Zimowego Żołnierza w filmach Marvela kariera Sebastiana Stana nabrała tempa. Wystąpił w chwalonych produkcjach, jak Jestem najlepsza. Ja, Tonya czy Marsjanin. Zdobył Złotego Globa dla najlepszego aktora za Innego człowieka oraz był nominowany do tej nagrody za rolę w serialu Pam i Tommy. Ponadto został wyróżniony nominacją do Oscara za wcielenie się w prezydenta Donalda Trumpa w filmie Wybraniec.
Sebastian Stan o swojej karierze
Podczas wywiadu w podcaście Stronger Sebastian Stan przyznał, że Marvel pomógł mu rozwinąć się na kilku płaszczyznach.
Aktor dodał, że czuje się szczęściarzem, że jego bardziej wyrafinowane role w filmach takich jak Wybraniec i Inny człowiek pojawiły się na późniejszym etapie w jego życiu. Powiedział, że obserwuje młodych aktorów takich jak Timothée Chalamet i Austin Butler i uważa, że osiągają rzeczy, których on nie byłby w stanie zrobić w ich wieku.
Przypomnijmy, że w wieku 12 lat pochodzący z Rumunii Stan, przeniósł się z matką do USA. Przyznał, że odnalezienie się w amerykańskim przemyśle filmowym zajęło mu trochę czasu.
Stana zobaczymy w filmie Avengers: Doomsday, gdzie powtórzy rolę Jamesa Barnesa. Ma też w planach filmy Ruins, Frankenstein in Romania oraz Burning Rainbow Farm. W fazie postprodukcji jest dramat Fjord, który opowiada o rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która staje się przedmiotem śledztwa.
Źródło: Variety