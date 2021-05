Seria filmów o Bondzie znajdzie stały dom? Amazon planuje przejęcie MGM

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Universal Pictures

Portal Collider podaje, że Amazon prowadzi ponoć rozmowy o przejęciu MGM, co oznaczałoby m.in. dostęp do biblioteki filmów z serii James Bond. Transakcja miałaby być warta około 9 miliardów dolarów.

Plotki o przejęciu MGM krążyły od tygodni, ale nasiliły się po informacji o połączeniu AT&T z Discovery. Portal Deadline twierdzi, że od tygodnia trwają poważne rozmowy, ale ani Amazon, ani MGM nie skomentowały tej sprawy. Przypomnijmy, że studio MGM jest jednym z bardziej atrakcyjnych podmiotów do przejęcia przez inne firmy z branży. Przejęcie oznaczałoby dostęp do biblioteki Jamesa Bonda, ale także do serii filmów Rocky (oraz Creed), seriale Fargo i Opowieść podręcznej oraz stacja Epix. Na ten moment informacje należy traktować w kategoriach spekulacji, ale niewątpliwie ruch AT&T i Discovery może zmotywować Amazon do wyłożenia sporej sumy pieniędzy. Wcześniej studiem MGM zainteresowane było Apple, ale właśnie cena 6 miliardów dolarów odstraszyła kontrahentów.

fot. MGM