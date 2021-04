Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - scenarzysta o wersji Whedona. Atakuje włodarzy Warner Bros.

fot. materiały prasowe

Chris Terrio, zdobywca Oscara za Operację Argo w reżyserii Bena Afflecka, pooprawiał scenariusz Batman v Superman i pisał ze Snyderem Ligę Sprawiedliwości. Scenarzysta nie komentował wszystkich afer zza kulis superprodukcji i w ogóle nie promował kinowej wersji w reżyserii Jossa Whedona. W rozmowie z Vanity Fair przełamał milczenie i opowiedział o wielu aspektach sprawy.

Terrio wspomina początek pracy nad Ligą Sprawiedliwości, zanim Zack Snyder zrezygnował z powodu rodzinnej tragedii. Pokazuje, że dumnie powtarzane słowa przez Warner Bros. o tym, że są studiem dającym reżyserom swobodę, można włożyć pomiędzy bajki. Tak wspomina sytuację pracy po Batman v Superman:

- W studiu panowała atmosfera strachu. Nie mam co do tego wątpliwości. Odniosłem wrażenie, że ludzie z rad nadzorczych zaczęli podejmować decyzje. A były to decyzje oparte na przypadkowych metrykach, więc nie miały nic wspólnego z tym, jak opowiadać historię - wspomina i dodaje - Tuż przed Batman/Superman zostałem zaproszony na spotkanie w Nowym Jorku, na którym obsada i filmowcy mieli paradować przed inwestorami z Time Warner Center. Przypuszczam, że po to, aby ich przekonać, że wydane przez nich pieniądze są w dobrych rękach.

Tłumaczy, że najważniejsze decyzje podejmowali właśnie inwestorzy z Wall Street, nie filmowcy czy osoby decydujące z ramienia studia.

- Jeden facet - przypominający mi aktorów, których ludzie od castingu wysyłają, gdy chcesz obsadzić rolę dupka #1 - wziął mnie na bok i zaczął mówić, jak mam pisać o Batmanie .

Klarownie mówi, że kontakty z inwestorami są podstawą pracy przy superprodukcjach, ale twierdzi, że sytuacja związana z Ligą Sprawiedliwości i Batman v Superman była dla niego dziwna. Jego zdaniem nawet nikt nie udawał, że w tym wypadku to inwestorzy podejmują decyzje.

Efektem tego jest nowa wersja scenariusza Ligi Sprawiedliwości, którą oglądaliśmy w Snyder Cut. Zdaniem Terrio miała ona lżejszą atmosferę niż oryginalny tekst napisany przez niego.

Tłumaczy, że gdy Zack Snyder opuścił projekt, odniósł wrażenie, że wówczas decyzji nie podejmowali filmowy czy osoby życzące dobrze projektowi. Wówczas podjęto decyzję, że ma on trwać mniej niż dwie godziny, mieć jaśniejszą kolorystykę i dużo żartów w stylu sitcomów. Potwierdza, że za tę decyzję odpowiadał ówczesny szef Warner Bros. - Kevin Tsujihara, który ustalał również kolejność filmów i narzucał filmowcom dostosowanie się do ustalonego z góry kalendarza.

Dodaje, że w czasie, gdy pisał Ligę Sprawiedliwości, scenariusze Wonder Woman oraz Aquamana w ogóle nie były skończone, więc nie miał z czego korzystać. Musiał sam tworzyć mitologię i zasady związane z tymi postaciami, między inny zdecydować o tym, czy Atlantydzi mogą mówić pod wodą. Tym bardziej dziwi się, jak można było to wszystko zmieścić w mniej niż dwie godziny. Jego zdaniem wersja Whedona pokazuje, że tego się nie dało zrobić poprawnie. Nikt nie konsultował z nim kwestii kolejności. Sam nie miał też kontaktu ze scenarzystami innych filmów.

- To cud, że Zack nakręcił tak dużo scen z mojego scenariusza, ponieważ wiem, że był pod stałą presją, by upraszczać różne rzeczy, zmieniać je czy zrobić cokolwiek, czego chciało studio. Wówczas były plotki, że oni nie chcą tej wersji filmu - mówi Terrio.

Okazuje się, że gdy Joss Whedon przejął projekt, udział Chrisa Terrio został całkowicie ucięty. Przyznaje, że nie miał świadomości, że Joss Whedon tak bardzo zniszczy jego scenariusz.

- Gdy rozmawiałem z aktorami, byli oni zgodni, że to jest całkowity demontaż tego, co było wcześniej. Nie słyszałem, aby ktokolwiek powiedział, że praca przy dokrętkach to było pozytywne doświadczenie.

Chris Terrio oglądał wersję Whedona kilka tygodni przed premierą. Gdy tylko skończył seans, od razu zadzwonił do swojego prawnika ze słowami: "Chce usunąć swoje nazwisko z tego filmu". Ostatecznie nie udało się tego zrobić, bo wszystko było już przygotowane do dystrybucji i zamknięte. By usunąć jego nazwisko, musieliby przerobić wszystkie cyfrowe kopie filmu, co prowadziłoby do przesunięcia premiery. A studiu Warner Bros. zależało na tej dacie.

- Od czasu tamtego seansu nic nie mówiłem o Lidze Sprawiedliwości, bo ten film nie reprezentuje mojej pracy. Poruszanie tego tematu dodałoby temu filmowi negatywnego o szumu, co pogorszyłoby sytuację aktorów i wszystkich innych ludzi pracujących przy widowisku. Jestem jednak bardzo zadowolony, że wersja Zacka Snydera jest wyżej na mojej stronie IMDb.