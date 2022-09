Bones And All - zwiastun filmu. Timothée Chalamet kanibalem w nowym romansie twórcy Tamte dni, tamte noce

materiały prasowe

Bones and All to film o miłości pomiędzy nastoletnimi kanibalami. W główną rolę wcieli się Timothée Chalamet - będzie to jego kolejna współpraca z reżyserem Lucą Guadagnino Tamte dni, tamte noce, które było przełomowym punktem w karierze aktora.

Historia jest oparta na książce o tym samym tytule, napisanej przez Camille DeAngelis. Fabuła skupia się na pierwszej miłości pomiędzy Maren, młodą kobietą uczącą się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee, zawziętym włóczęgą. W Maren wcieli się Taylor Russell, a w Lee Timothée Chalamet. W obsadzie są także Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz i Mark Rylance.

Bones and All ma zadebiutować w kinach w listopadzie.