Boo, Bitch - zwiastun serialu komediowego o duchach. Lana Condor w głównej roli

fot. Netflix

Boo, Bitch to 8-odcinkowy serial komediowy, za sterami którego stoją Erin Ehrlich (Crazy Ex-Girlfriend) oraz Lauren Iungerich (On My Block, Inna). Obie panie napisały nową wersję scenariusza opartą na tekście Tima Schauera i Kuby Sołtysiaka. Ehrlich i Iungerich są showrunnerkami i producentkami wykonawczymi. W ekipie tych ostatnich są także Condor, Jonathon Komack Martin (Deadpool), Blake Goza (The Escort), Jamie Dooner (On My Block). Schauer oraz Sołtysiak.

Lana Condor (Do wszystkich chłopców, których kochałam) gra główną rolę. W obsadzie są także Zoe Colletti, Mason Versaw, Aparna Brielle, Tenzing Norgay Trainor oraz Jason Genao.

Boo, Bitch - zwiastun

Boo, Bitch - o czym jest serial?

W ciągu jednej nocy uczennica liceum, która nigdy się nie wychylała, wykorzystuje okazję, aby zmienić swoje życie w epicką przygodę. Niestety następnego ranka okazuje się, że… jest duchem.

Boo, Bitch - premiera 8 lipca 2022 roku w Netflixie.