Borat 2 - film wywołuje kontrowersje we Francji. Wszystko przez plakat

Film Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan lub krócej Borat 2 miał swoją premierę na Amazon Prime Video pod koniec października, jednak nadal wywołuje kontrowersje. Najnowszy skandal dotyczy francuskiego plakatu produkcji, który jest taki sam jak amerykański. Według raportów grafika uraziła społeczność muzułmańską w kraju i wywołała wezwania kierowców autobusów do usunięcia plakatów z boków pojazdów. Według The Times problem dotyczący grafik polega na tym, że Sacha Baron Cohen grający Borata pojawia się na nich prawie nagi, a jednocześnie ma na sobie pierścień z wygrawerowanym arabskim słowem „Allah”.

W filmie rozpoznawalny już Borat musi działać pod przykrywką, by przeprowadzać kolejne wywiady. Dodajmy, że podczas zdjęć aktor co najmniej dwa razy nosił kamizelkę kuloodporną.