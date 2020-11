Borat 2 jednym z najczęściej oglądanych filmów 2020 roku na platformach VOD w USA

Amazon

Borat 2, a raczej Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan to najnowsza część przygód słynnego kazachskiego reportera. Produkcja jest jednym z najczęściej oglądanych filmów 2020 roku, które ukazały się na platformach SVOD w tym roku. Wynika to z danych ScreenEngine / ASI, który ankietował co tydzień 1200 widzów w USA w wieku 13-64 lat, pokazując, jakie tytuły oglądali w ciągu siedmiu dni po ich premierze. Na szczycie listy 30 najchętniej oglądanych produkcji znajduje się Hamilton, filmowa wersja słynnego musicalu, za którą odpowiada Disney+. Natomiast na 2. miejscu znajduje się właśnie wspomniany sequel przygód Borata.

fot. Disney+

Poza wieloletnim liderem w dziedzinie streamingu, Netflixem, prowadzącym w pierwszej trzydziestce pod względem łącznej liczby tytułów (11), Disney + jest wyraźnym numerem dwa, z ośmioma filmami, w tym z wydaniem premium VOD Mulan.