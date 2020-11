Borat mówi po polsku i "wspiera" Donalda Trumpa w wyborach. Zobaczcie zabawne wideo

fot. materiały prasowe

Borat Sagdiyev powrócił w październiku w drugim filmie o swoich przygodach zatytułowanym Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Co jakiś czas w sieci pojawiają się kolejne materiały wideo, w których w słynnego, kazachskiego reportera wciela się Sacha Baron Cohen. Najnowsze nawiązuje do wyborów prezydenckich w USA. Borat w prześmiewczym wideo "wspiera" Donalda Trumpa i namawia kobiety, aby nie brały udziału w głosowaniu, ponieważ, jeśli będą, to jego faworyt Trump nie wygra. Przy okazji bohater prezentuje swoją znajomość języka polskiego. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/BoratSagdiyev/status/1323366257937195009

W filmie rozpoznawalny już Borat musi działać pod przykrywką, by przeprowadzać kolejne wywiady. Dodajmy, że podczas zdjęć aktor co najmniej dwa razy nosił kamizelkę kuloodporną.