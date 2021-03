Borat 2 - film pobił oscarowy rekord Guinnessa. W jakiej kategorii?

Amazon Prime Video

Nawet jeśli Kolejny film o Boracie nie zdobędzie żadnej statuetki w czasie gali oscarowej 2021, to i tak już ma na koncie jeden sukces w związku z nominacją. Otóż produkcja została nowym rekordzistą Guinnessa, jeśli chodzi o nominowany do Oscara film o najdłuższym tytule. Dla przypomnienia pełny, oryginalny tytuł obrazu brzmi Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Film został wyróżniony nominacją w dwóch kategoriach, dla najlepszej aktorki drugoplanowej i scenariusza oryginalnego.

Poprzednim rekordzistą był film Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes z 1965 roku.

Amazon

W filmie Sacha Baron Cohen po raz kolejny wciela się w tytułowego reportera z Kazachstanu. Jednak tym razem w związku ze swoją rozpoznawalnością jest zmuszony działać pod przykrywką.