Prawdziwy kurczak na seansie Minecrafta. Szaleństwo trwa, reżyser komentuje

Minecraft: Film wzbudza ogromne zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. Niedawno informowaliśmy Was o nowym trendzie rozpowszechnionym na TikToku. Internet został zalany nagraniami, na których widzowie klaszczą, wrzeszczą i rozrzucają popcorn po całej kinowej sali. Firmy już zdążyły opublikować ostrzeżenia o zwiększonym nadzorze, ale trend nie ucichł. Poniżej możecie zobaczyć nagranie, w którym ktoś przyprowadził prawdziwego kurczaka na seans.

Minecraft - reżyser reaguje na głośny i chaotyczny trend

Rozmawiając z Entertainment Weekly, Jared Hess w zasadzie pochwalił widzów Minecrafta za swoje nietuzinkowe zachowanie. Uznał internetowe klipy za "zabawne" i ucieszył się, że ludzie tworzą wspomnienia ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami.

- To dziwne, gdy bawisz się zbyt dobrze i policja zostaje wzywana. To zabawne, ponieważ myślę, że to po prostu cieszenie się i rzucanie popcornem. Dzwoni się do policjantów za popcorn.

Minecraft: Film Zwiastun z polskimi napisami Zobacz więcej

Minecraft - film jest dostępny w kinach.