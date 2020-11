Borat 2 - też pokochaliście Marię Bakalovą? Reakcja jej mamy na film zupełnie rozczula

Amazon

Film Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan bez dwóch zdań podbił serca wielu krytyków i fanów na całym świecie. Już teraz stał się on jedną z najczęściej oglądanych produkcji 2020 roku na platformach VOD. Chwalona jest nie tylko sama, obnażająca różnorakie amerykańskie przywary historia, ale i rewelacyjny występ Bułgarki Marii Bakalovej w roli Tutar, córki tytułowego bohatera. Spotkał się on z tak dobrym przyjęciem, że wspomina się o nim nawet w kontekście oscarowych nominacji za drugoplanową rolę żeńską.

24-letnia aktorka gościła niedawno w programie The Late Late Show with James Corden, w którym podzieliła się z widzami historią o tym, jak na sam film zareagowała jej matka. Bakalova wyjawiła, że kobieta połączyła się z nią przez aplikację FaceTime i...

Jej oczy były pełne łez. Właściwie płakała przez jakieś 2 godziny. Ponieważ jest typem masochistki, obejrzała film dwukrotnie, co tylko pogłębiło jej smutek.

W tym momencie aktorka zaczęła imitować zalewanie się rzewnymi łzami, by później jednak dodać, że emocjonalna reakcja jej matki wynikała z faktu, iż "ona nigdy nie widziała kogoś takiego jak Tutar - to takie smutne".

Co ciekawe, Bakalova zdradziła również, że duży wpływ na jej angaż do roli mogła mieć improwizacja w trakcie castingu. W jego trakcie aktorka miała wypowiedzieć kwestię:

Mój tatuś jest najlepszym tatusiem na świecie, ponieważ częstuje mnie papierosami, pozwala mi pić alkohol i w ogóle wszystko jest cudownie.