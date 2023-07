Borderlands - film w postprodukcyjnym chaosie. Craig Mazin pod pseudonimem!

fot. 2K

W czerwcu 2021 roku zakończono zdjęcia do filmowej adaptacji gry Borderlands stworzonej przez firmę Gearbox. Niewiele później ujawniono obsadę i granych przez nich bohaterów, ale wciąż nie pojawił się nawet zwiastun ani nie ogłoszono daty premiery.

Na początku 2023 roku potwierdzono, że niektóre sceny będą kręcone ponownie, ale pod okiem nowego reżysera, Tima Millera. Dodatkowo, zatrudniono nowego scenarzystę, Zaka Olkewicza, który miał napisać kilka nowych stron, natomiast nad całym scenariuszem pracowało w sumie ponad dziesięciu scenarzystów m.in. Olkewicz, Eli Roth, Craig Mazin, Sam Levinson czy Aaron Berg. Wymieniony Craig Mazin, pracujący od początku nad Borderlands, decyduje się jednak na to, aby jego prawdziwe nazwisko nie pojawiało się w napisach końcowych powstającej adaptacji.

materiały prasowe

Borderlands - Craig Mazin jako Joe Crombie

Za pośrednictwem strony Writer's Guild potwierdzono, że jako scenarzyści Borderlands figurują Eli Roth i Joe Crombie, pseudonim Craiga Mazina. Kiedyś, gdy reżyserzy pracowali nad filmem, z którym nie chcieli być w przyszłości łączeni czy chcieli się nawet wyrzec projektu używali fałszywego nazwiska: Alan Smithee. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Craig Mazin robi to samo. Nie znamy jednak dokładnych powodów tej decyzji.

Mazin zdobył popularność współtworząc scenariusz do filmów takich jak Straszny film III czy Kac Vegas II. Reżyserował także hitowe seriale HBO Czarnobyl i The Last of Us.

Przypomnijmy, że w obsadzie są Cate Blanchett, Edgar Ramirez, Kevin Hard, Florian Munteanu, Ariana Greenblatt, Jack Black oraz Jamie Lee Curtis.