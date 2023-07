Dogman - zwiastun filmu Luca Bessona. To będzie udany powrót reżysera?

© Shanna Besson // Luc Besson Production // Ondamax Films // EuroCopa

Dogman to film, w którym główną rolę gra Caleb Landry Jones. Wciela się w mężczyznę o imieniu Douglas, który w dzieciństwie był maltretowany przez ojca i został brutalnie rzucony psom na pożarcie. Zamiast go zaatakować, psy ochroniły go i stały się jego sprzymierzeńcami. Mężczyzna wyrusza w podróż mającą na celu poradzenie sobie z traumą z dzieciństwa oraz wyleczenie fizycznych ran. Szuka własnej ścieżki, nawet jeśli oznacza to naginanie zasad społecznych i przesadną miłość do psów.

Reżyserem produkcji jest Luc Besson, który ostatni raz stanął za kamerą, gdy kręcił film Anna (2019). Przerwa była głównie spowodowana śledztwem w sprawie gwałtu, które nie wykazało winy filmowca. W obsadzie znajdują się również Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Clemens Schick, Marisa Berenson i Michael Garza.

EuropaCorp opublikowało zwiastun Dogmana, w którym możemy zobaczyć, jak główny bohater walczy z gangsterami w scenach pełnych akcji. W trailerze nie brakuje też psów. Zobaczcie poniżej.

Dogman - zwiastun

Dogman - zdjęcia

Dogman

Dogman trafi do kin w Europie jesienią tego roku. Francuski dystrybutor Apollo Films zaplanował premierę na 27 września.