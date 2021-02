Borderlands 3 z nowym DLC. Co wprowadzi Director’s Cut?

2K Games

Firmy 2K Games i Gearbox Software zapowiedziały kolejny dodatek do Borderlands 3. Ten będzie zatytułowany Director’s Cut i wprowadzi sporo zawartości dla graczy. Otrzymają oni m.in. nowe zadania, przeciwników i przedmioty do zdobycia, ale główną atrakcją będzie tu zupełnie nowy, potężny boss – niejaki Hemovorous the Invincible.

Rozszerzenie ma wprowadzić też serie zadań inspirowanych opowieściami o tajemniczych morderstwach, a także mechanikę analizowania scen zbrodni. Listę nowości domykają też niepublikowane do tej pory materiały zakulisowe, dzięki którym zobaczymy m.in. grafiki koncepcyjne czy wyciętą zawartość.

Na zwiastun musimy jeszcze poczekać, ale już teraz możecie obejrzeć kolejny odcinek The Borderlands Show, w którym poruszany jest właśnie m.in. temat Director's Cut.

Borderlands 3: Director’s Cut zadebiutuje 18 marca na wszystkich platformach (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S). Dodatek będzie można kupić zarówno osobno, jak i w ramach pakietu Season Pass 2.