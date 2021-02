Tales from the Borderlands już wkrótce powróci do sprzedaży

Telltale Games

W roku 2019, po problemach Telltale Games, wiele produkcji tego studia zniknęło ze sprzedaży cyfrowej. Teraz poinformowano jednak, że jeden z nich, Tales from the Borderlands, jeszcze w tym miesiącu ponownie będzie dostępny do kupienia. Poinformował o tym właściciel praw do marki, firma 2K Games.

Tales from the Borderlands powróci jako jeden kompletny produkt, zawierający wszystkie pięć epizodów. Taka paczka dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One od 17 lutego. Grę będzie można też uruchomić na nowych urządzeniach Sony i Microsoftu dzięki wstecznej kompatybilności.

Warto również przypomnieć, że od dłuższego czasu w sieci pojawiają się plotki sugerujące, że w produkcji znajduje się sequel tej gry. Niewykluczone, że powrót pierwszej części na platformy cyfrowe ma na celu przygotować graczy na nadejście kontynuacji.