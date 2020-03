Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles - tak wygląda pierwsze 12 minut dodatku

Borderlands 3 już wkrótce doczeka się dużego, płatnego rozszerzenia. To zatytułowane będzie Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock i ma wprowadzić do gry szereg nowych atrakcji. Wśród nich znajdzie się m.in. nowa, pokryta lodem planeta Xylourgos pełna niebezpiecznych przeciwników, a także mnóstwo wyjątkowych przedmiotów do zdobycia. Gracze mogą spodziewać się też powrotu pewnych postaci znanych z poprzednich części.

Dobrą wiadomością jest też fakt, że pojawi się tu również możliwość pominięcia fabularnego wprowadzenia do podstawowej wersji Borderlands 3 i przeskoczenia od razu do zawartości z dodatku. To świetna okazja do tego, by rozpocząć zabawę na nowo i przetestować inne klasy postaci - szczególnie, że przeciwnicy będą skalować się do poziomu bohatera.

Do sieci trafił obszerny, trwający ponad 12 minut fragment rozgrywki z Guns, Love, and Tentacles. Materiał możecie zobaczyć poniżej.

Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock zadebiutuje już 26 marca.