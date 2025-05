Programy dla dzieci w USA bez dotacji od administracji Donalda Trumpa. To wina “woke propagandy”

fot. materiały prasowe

Corporation for Public Broadcasting poinformowało dziś o decyzji administracji prezydenta USA Donalda Trumpa o anulowaniu specjalnych dotacji, które od lat były kierowane do PBS Kids, czyli amerykańskiego kanału telewizyjnego specjalizującego się w produkowaniu treści dla dzieci. Grantów nie otrzymają też inne inicjatywy edukacyjne.

Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych zdecydował się na przerwanie dotacji, które nieprzerwanie wręczano stacjom i inicjatywom edukacyjnym od 1992 roku. Ready to Learn w ramach tej inicjatywy otrzymywało miliony dolarów na tworzenie odpowiednich treści. Granty były przyznawane co pięć lat. Za okres 2020-2025 PBS i inne stacje telewizyjne nie otrzymają dotacji od amerykańskiego rządu. Uargumentowano to chęcią finansowania wartościowej edukacji, a nie takiej, która skupia się na "ideologiach prowadzących do podziału społeczeństwa i woke propagandzie."

Dotacje pomogły w sfinansowaniu takich seriali jak Molly of Denali (premiera w 2019 roku, 8 sezonów), Work It Out Wombats! (premiera w 2023 roku, 2 sezony) czy Lyla in the Loop (2024, 1 sezon). To popularne produkcje dla dzieci w wieku 5-8 lat, które były też nagradzane przez krytyków.

Molly of Denali otrzymała nagrodę Emmy i Peabody. Serial został wyemitowany jeszcze w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Opowiada zaś o młodej dziewczynce, która pochodzi z Alaski i jest rdzenną mieszkanką tego stanu.

Z kolei bohaterką Lyla in the Loop jest młoda amerykanka jamajskiego pochodzenia.

CPB i PBS zdaniem Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych miały otrzymać 105 milionów dolarów. Sara DeWitt, wiceprezydent PBS Kids, poinformowała, że stacja będzie walczyła o utrzymanie swojego serwisu. PBS Kids ma nadal oferować wysokojakościowy kontent dla dzieci w różnym wieku, który jest oparty na zasadach równości i inkluzywności. Kanał ma w dalszym ciągu trafiać do milionów dzieci w całym kraju.

