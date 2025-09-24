Borderlands 4 na Nintendo Switch 2 opóźnione bezterminowo! Gra miała wkrótce zadebiutować
Firmy Gearbox Software i 2K Games mają złe wiadomości dla osób czekających na premierę Borderlands 4 na Nintendo Switch 2. Nowa odsłona serii nie zadebiutuje na tej platformie w październiku, jak początkowo zapowiadano.
Borderlands 4 zadebiutowało 12 września na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra spotkała się raczej z pozytywnym odbiorem, choć nie brakowało licznych głosów krytyki dotyczących optymalizacji — z płynnym działaniem mają problemy nawet osoby korzystające z bardzo mocnych pecetów.
Już wkrótce, bo 3 października, miała odbyć się premiera Borderlands 4 na Nintendo Switch 2. Tak się jednak nie stanie. W obszernym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowano o przełożeniu debiutu na inny, jeszcze niesprecyzowany termin. Powód tej decyzji raczej nie będzie dla nikogo zaskoczeniem — twórcy potrzebują więcej czasu, by dopracować grę i zapewnić „możliwie jak najlepsze doświadczenie”.
Osoby, które złożyły zamówienia przedpremierowe, mogą rozpocząć proces ich anulowania ręcznie lub poczekać, aż zostanie to zrobione automatycznie 26 września. Z pełną treścią opublikowanego wpisu możecie zapoznać się poniżej.
Źródło: x.com
