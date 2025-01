Gdyby Charlie Cox nie zagrał Daredevila, byłby otwarty na DCU! Wskazał konkretną rolę

fot. Disney+ // zrzut ekranu ze zwiastuna z Youtube (kanał: Disney+)

Charlie Cox w rolę Daredevila wciela się już od 2015 roku. Rozpoczynając od trzech sezonów serialu Daredevil dla Netflixa, poprzez gościnne występy w Spider-Man: Bez drogi do domu, She-Hulk i Echo, wreszcie dotarł do momentu zagrania we własnym serialu MCU, Daredevil: Born Again, zaplanowanym na przynajmniej dwa sezony.

Cox w wywiadzie na panelu Daredevil: Odrodzenie podczas eventu FAN EXPO San Francisco 2024 opowiedział o tym, w jaką postać wcieliłby się, gdyby nie był tak ważną częścią uniwersum Marvela i miał szansę zagrać w DCU.

Charlie Cox – wypowiedź o DCU

Nie podjąłbym się tego, myśląc o aktorach, którzy grali go w przeszłości, ponieważ są genialni, ale pomyślałem, że Joker byłby świetną zabawą. Gdyby znaleźć sposób, by coś zrobić. Wiesz, mam na myśli, że Heath Ledger oczywiście spisał się w tej roli. Jeśli znalazłoby się nowe podejście do tego pod jakimś kątem, to byłoby fajne.

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Born Again na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca.