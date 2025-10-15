Reklama
Cameron Monaghan jako młody Bosch. Nowa seria opowie o początkach detektywa

Detektyw Bosch powróci na ekrany, ale w swojej młodszej formie. Początkującego Harry'ego zagra Cameron Monaghan zastępując Titusa Wellivera.
Cameron Monaghan fot. materiały prasowe
 Amazon i MGM+ ogłosili rozszerzenie świata Boscha o nowy serial Bosch: Start of Watch, który opowie o początkach legendarnego detektywa Harry’ego Boscha. Co ciekawe, nie istnieje bezpośredni materiał źródłowy dla zapowiedzianej serii, ponieważ powieści Connelly’ego opowiadające o deketywie nie obejmują okresu jego młodości. Sam autor określił projekt mianem niezbadanej przestrzeni charakterologicznej. W młodego detektywa wcieli się Cameron Monaghan, a jego policyjnego mentora, weterana wojny w Wietnamie Eli Bridgesa, zagra Omari Hardwick.

O czym opowie prequel?

Akcja Bosch: Start of Watch przeniesie widzów do Los Angeles roku 1991, gdzie 26-letni Harry (Monaghan) rozpoczyna swoją karierę jako świeżo upieczony funkcjonariusz LAPD. Serial ukaże miasto na krawędzi — pełne napięć rasowych, przemocy gangów i podzielonego departamentu policji. Podczas rutynowych interwencji Bosch zostaje wciągnięty w sprawę głośnego napadu i sieć korupcji, która wystawi jego lojalność na próbę i ukształtuje go jako detektywa, który kieruje się zasadą: „Każdy się liczy — albo nikt.”

Serial produkuje Fabel Entertainment, a za jego powstanie odpowiadają współtwórcy Bosch: Dziedzictwo, Tom Bernardo (showrunner) i Brian Anthony. W gronie producentów wykonawczych są również Michael Connelly, Henrik Bastin, Jamie Boscardin Martin i Jasmine Russ, a Theresa Snider pełni funkcję producentki współwykonawczej. Dyrektorem castingu jest Seth Yanklewitz.

Źródło: deadline.com

