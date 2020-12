Boston Dynamics świętuje nowy rok tańcem robotów

Źródło: Boston Dynamics

Roboty od Boston Dynamics raz po raz przekraczają kolejne granice maszynowej sprawności. Firma znana jest z eksperymentów związanych z motoryką przemieszczania się, dopracowuje swoje urządzenia przede wszystkim w zakresie symulowania ruchu ludzkich i zwierzęcych kończyn. Raz na kilka miesięcy w sieci pojawiają się nagrania prezentujące nowe zdolność maszyn Boston Dynamics przemieszczania się w trudnym terenie bądź operowania przedmiotami codziennego użytku.

Z okazji zbliżającego się końca roku firma postanowiła podzielić się kolejnym filmem, który ma tchnąć w nas odrobinę noworocznego optymizmu. Roboty Boston Dynamics tańczą w nim w rytm utworu Do You Love Me?

Nagranie z pewnością wywoła uśmiech na twarzach wielu odbiorców, ale nie ma czysto rozrywkowego charakteru. Motoryka maszyn zaprezentowanych w tym klipie robi piorunujące wrażenie. Inżynierowie Boston Dynamics udowodnili, że potrafią do perfekcji odtwarzać sposób poruczania się ludzi i zwierząt.

Ruchów wykonywanych przez roboty nie sposób nazwać topornymi, prawdopodobnie większość z nas nie może pochwalić się takim wyczuciem rytmu oraz doskonałą dynamiką.

Tańczące roboty to kolejny ważny krok na drodze do stworzenia humanoidalnych maszyn, które w przyszłości będą w stanie pokonać dolinę niesamowitości i przyczynić się do powstania androidów wiernie imitujących zachowanie człowieka.