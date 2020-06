Box Office Polska: Naprzód najpopularniejszym filmem po otwarciu kin

fot. Disney

Jak donosi znany polski dziennikarz kulturowy, Krzysztof Spór, film animowany Pixara zatytułowany Naprzód jest na pierwszym miejscu w zestawieniu box office. Pomimo dostępności animacji w serwisach PVOD sprzedano ponad 1000 biletów w skali kraju. Jest to oczywiście liczba wręcz koszmarnie niska w porównaniu do normalnej sytuacji, w której najsłabsze filmy notowały kilkadziesiąt tysięcy widzów podczas weekendu otwarcia. Jednakże pamiętajmy, że na razie otwarte są jedynie wybrane, małe kina studyjne, a multipleksy, czyli Multikino, Helios i Cinema City pozostają zamknięte.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Sala samobójców. Hejter, Swingersi i Parasite, czyli również filmy, które są dostępne na VOD oraz DVD/Blu-ray.

Łączna liczba widzów w skali kraju w dniach 6-7 czerwca to 4,3 tysiąca osób. Oznacza to, że powrót do kina jeszcze nie jest priorytetem dla polskich widzów.

Źródło: Jaroslaw Sosinski

W czerwcu będą wyświetlane starsze filmy sprzed pandemii oraz nowości z gatunku kina artystycznego. Pierwszą większą produkcją jest Nieobliczalny z Russellem Crowem, który pojawi się 3 lipca. Można założyć, że wówczas multipleksy zostaną otwarte.

Największym wydarzeniem będzie premiera Tenet, która zaplanowana jest na 17 lipca. Jeśli Warner Bros. nie zdecyduje się opóźnić filmu z uwagi na czynniki globalne związane z pandemią koronawirusa.