Box Office Polska: Spider-Man wygrywa 2021 rok. Kolejne miejsca mogą naprawdę zaskakiwać

Według dystrybutora UIP film Spider-Man: Bez drogi do domu przyciągnął do polskich kin ponad 1 mln 750 tysięcy widzów. To oznacza, że jest to największy hit w polskich kinach ze wszystkich filmów, które miały premierę w 2021 roku. Oczywiście wiemy, że część tego wyniku osiągnął w 2022 roku, ale fakt pozostaje. Do tej pory na prowadzeniu było Nie czas umierać z wynikiem 1 mln 641 tysięcy widzów.

Portal SFP.org.pl opierając się na danych z boxoffice.pl opublikował analizę roku w polskich kinach. Możemy więc zobaczyć, które filmy zagraniczne i polskie cieszyły się największą popularnością. Jako że UIP nie współpracuje z portalami zbierającymi dane frekwencyjne, w zestawieniu nie ma ich tytułów. Nie ma więc Spider-Man: Bez drogi do domu, Venoma 2 oraz Psiego patrolu, czyli trzech wielkich hitów frekwencyjnych tego dystrybutora.

Najpopularniejszym polskim filmem są bez zaskoczenia Dziewczyny z Dubaju, który jako jedyny z polskich premier w 2021 roku przekroczył milion widzów frekwencji. Na drugim miejscu pozostaje Furioza z wynikiem ponad 500 tysięcy widzów.

Box Office Polska 2021 - najpopularniejsze filmy

TOP 10 najpopularniejszych, ale - tak jak wyżej wspomniałem - bez Spider-Mana.

10. Wesele - 487 411 widzów

