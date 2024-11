Nowy zwiastun Better Man: Niesamowity Robbie Williams. To film od reżysera Króla rozrywki

fot. Sina Studios // Facing East Entertainment

Better Man: Niesamowity Robbie Williams to muzyczna biografia o tytułowej gwieździe muzyki pop, którą wyreżyserował Michael Gracey (Król rozrywki). Napisał również scenariusz wraz z Simonem Gleesonom oraz Oliverem Colem. W obsadzie oprócz Williamsa są Jonno Davies, Damon Herriman, Kate Mulvany i Steve Pemberton.

Jest to nietypowy muzyczny film biograficzny, ponieważ zamiast aktora wcielającego się w Robbiego Williamsa oglądamy na ekranie małpę wygenerowaną komputerowo. W najnowszym zwiastunie główny bohater wyjaśnia, że po prostu zawsze uważał się za trochę mniej rozwiniętego. Następnie oglądamy fragmenty jego drogi na szczyt sławy. Zobaczcie poniżej.

Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams. [opis kino Helios]

Better Man: Niesamowity Robbie Williams - premiera 24 stycznia 2025 roku.