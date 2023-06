Box Office: Transformers: Rise of the Beasts zarabia pierwsze miliony. Jakie otwarcie?

fot. materiały prasowe

Według najnowszych wyników widowisko Transformers: Rise of the Beasts osiągnęło w piątek w Ameryce Północnej solidną kwotę 25 mln dolarów wpływów. W tym dniu więc pokonali animację Spider-Man: Poprzez multiwersum, która w drugim piątku wyświetlania zebrała 16,5 mln dolarów. Za wcześnie jednak, by wyrokować kto wygra weekend. Oba filmy idą łeb w łeb.

Transformers: Rise of the Beasts - box office

Przypomnijmy, że film w czwartkowych pokazach przedpremierowych zebrał 8,8 mln dolarów. Widzowie nieźle oceniają nowe Transformery, bo według Rottentomatoes.com jest to 88% pozytywnych opinii. Dla porównania dwie poprzednie odsłony serii Bumblebee oraz Transformers 5: Ostatni Rycerz miały odpowiednio 74% i 43%.

Szacuje się na tym moment, że Przebudzenie bestii zaliczy otwarcie w okolicach 60 mln dolarów. Będzie to lepszy wynik niż dwóch poprzednich części. Prognozy mówią jednak, że Pajączek może być bardzo zbliżony wynik.

Mała Syrenka zajmie trzecie miejsce w Ameryce Północnej z szacowaną kwotą 24 mln dolarów. Do tej pory film ma 230 mln dolarów z tego rynku.