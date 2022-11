Brandon Sanderson powraca do sci-fi. Premiera Cytoniczki

Zysk i S-ka

Co prawda Brandon Sanderson znany jest przede wszystkim z pisania fantasy w uniwersum Cosmere, ale w swojej twórczości lubi stosować płodozmian i sięga także po inne odmiany fantastyki.

Jednym z takich projektów, osadzonych w klimatach sci-fi, jest Skyward. Do tej pory na cykl składały się dwa tomy: Do gwiazd i Wśród gwiazd. Dziś - za sprawą wydawnictwa Zysk i S-ka - ukazała się trzecia część zatytułowana Cytoniczka.

Cytoniczka kontynuuje losy Spency - dziewczyny wychowanej na planecie, na której ludzkość cały czas znajduje się pod obstrzałem obcych. Wraz z rozwojem fabuły bohaterka zostaje pilotem i walczy z agresorami, a także udaje się jej wyrwać poza planetę i odkryć tajemnicę stojącą za sytuacją ludzi... a także poznać niebezpieczną prawdę o własnym dziedzictwie i umiejętnościach.

Cytoniczka - okładka i opis książki

Źródło: Zysk i S-ka

Życie Spensy jako pilota Sił Powietrznych Śmiałych było naprawdę niezwykłe. Okazała się jednym z najlepszych pilotów myśliwskich ludzkiej enklawy na Detritusie i uratowała wszystkich jego mieszkańców przed zagładą z rąk Krelli - enigmatycznych obcych istot, które więziły ich tam od kilkudziesięciu lat. Co więcej, aby pod przykrywką zinfiltrować Zwierzchnictwo, udała się do jego odległego o lata świetlne centrum dowodzenia, gdzie dowiedziała się o istnieniu galaktyki pełnej zamieszkanych planet.

Teraz Zwierzchnictwo - będące galaktycznym sojuszem ciemiężącym ludzkość - rozpoczęło szeroko zakrojone dzialania wojenne. A Spensa widziała działanie broni, którą przeciwnik zamierza użyć - Wnikaczy, bedących prastarą, tajemniczą siłą, potrafiącą w mgnieniu oka niszczyć całe planety. Spensa wie, że SPŚ nie zdołają obronić przed nimi Detritusa, obojętnie ilu będą miały pilotow. Tylko że Spensa jest cytoniczką. Już stawiła czolo Wnikaczowi i dostrzegła w nim coś dziwnie znajomego. Może jeśli zdoła zrozumieć co to takiego, stanie się kimś więcej niż tylko jednym z wielu pilotow tej nadchodzącej wojny. Może zdoła ocalić galaktykę. Jednak aby odkryć kim naprawdę jest, musi pozostawić wszystko co zna i udać się w niebyt. Tam, skąd wróciło niewielu...