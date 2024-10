Gwiazda It Ends With Us w nowej roli. Gdzie znów zobaczymy aktora?

fot. materiały prasowe

Brandon Sklenar jest kolejną gwiazdą, która wystąpi w nadchodzącym thrillerze The Housemaid. Wcześniej potwierdzono, że w główne role wcielą się Sydney Sweeney i Amanda Seyfried.

Sklenara niedawno mogliśmy zobaczyć na ekranach kin u boku Blake Lively. Wystąpili wspólnie w głównych rolach dramatu romantycznego It Ends with Us, gdzie aktor wcielił się w postać Atlasa Corrigana.

The Housemaid – co wiadomo?

The Housemaid to nadchodząca ekranizacja thrillera psychologicznego o tym samym tytule autorstwa Freidy McFadden. Książka ukazała się także w Polsce pod tytułem Pomoc domowa. Reżyserem filmu jest Paul Feig, a za scenariusz odpowiadała Rebecca Sonnenshine.

Fabuła śledzi Millie (Sydney Sweeney), młodą kobietę, która szansę na ucieczkę od swoich problemów dostrzega w pracy jako pokojówka w domu zamożnego małżeństwa – Niny (Amanda Seyfried) i Andresa (Brandon Sklenar). Wkrótce Millie odkrywa sekrety rodzinne swoich pracodawców, które okazują się jeszcze bardziej niebezpieczne, niż jej własna przeszłość.

Premiera filmu jest zaplanowana na 2026 rok.