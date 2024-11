Gotowe na wszystko mogą dostać prequel? Twórca serialu ma pomysł

fot. ABC

Cherry przyznał, że przez lata około 70 tysięcy ludzi pytało go o reboot lub jakikolwiek serial osadzony w tym samym świecie hitu Gotowe na wszystko. Wyznał również, że ma kilka pomysłów, z których jednym jest prequel rozgrywający się na Wisteria Lane w 1966 roku.

Czy Gotowe na wszystko doczekają się prequela?

– Jeśli ktoś chce zrobić reboot, musi mieć ku temu dobry powód artystyczny. Kiedyś usiądę z kimś i powiem: "Dobra, pogadajmy o tym. Czy jest dobre po co? Jeśli tak, zróbmy to".

Twórca dodał, że jeśli miałby ponownie tworzyć Gotowe na wszystko, zrobiłby o wiele lepszy serial. Jak zaznaczył, doświadczenie to ukształtowało go jako scenarzystę i nauczyło, co mógł zrobić lepiej.

– Prawdopodobnie osadziłbym serial w wcześniejszej dekadzie. Najbardziej tęsknię za postacią... ulicą Wisteria Lane. To był najlepszy plac zabaw, jaki ktokolwiek miał w historii telewizji. Do nas należała cała ulica – znałem ją jak własną kieszeń. Kiedy ktoś kręcił tam reklamę, od razu to widziałem, bo znałem każdy dom i topografię. Fajnie pisało się dla takiego miejsca. Czasami myślę: "Zastanawiam się, czy potrafiłbym napisać historię Wisteria Lane osadzoną w 1966 roku".

Serial emitowano w latach 2004–2012. Po jego zakończeniu Marc Cherry stworzył takie produkcje jak Devious Maids i Why Women Kill.