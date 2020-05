Filmy w polskich kinach - czerwiec 2020. 365 dni, Hejter i inne

fot. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, dystrybutor Next Film planujecie wprowadzić na ekrany filmy, które są już dostępne na Netflixie. Mowa o kinowej dystrybucji 365 dni oraz W lesie dziś nie zaśnie nikt. Ten pierwszy świecił triumfy w kinach w lutym przed wybuchem pandemii koronawirusa. Ten drugi miał mieć premierę w marcu, ale chwilę wcześniej zamknięto kina. Oba pojawią się w wybranych kinach już 6 czerwca. Decyzja o tym, które kina studyjne pokażą te filmy zależy od danej placówki.

Natomiast dystrybutor Kino Świat wprowadzi na ekrany film Sala samobójców. Hejter. Jest on dostępne w usługach PVOD, a był w kinach zaledwie tydzień przed ich zamknięciem. Premiera 6 czerwca w wybranych kin.

Fot Jaroslaw Sosinski

Portal boxoffice.pl opublikował kalendarz premier na czerwiec 2020 roku. Czego jeszcze mamy się spodziewać? Najciekawszym wydarzeniem będzie premiera filmu Tylko sprawiedliwość. Po raz pierwszy w historii polskiego rynku film jednocześnie wejdzie do kin i do PVOD (w platformie Rakuten). Co wybiorą widzowie?

Przypomnijmy, że 6 czerwca otwierane będą jedynie wybrane kina studyjne. Multikino, Cinema City oraz Helios ogłosiły, że nie będą otwarte. Multipleksy wznowią działalność w późniejszym terminie.

Filmy w polskich kinach - czerwiec 2020