Avatar 2: David Thewlis na planie czuł się jak nowicjusz

Źródło: materiały prasowe

Avatar 2 powstaje już od ponad dekady. Oprócz niemal całej obsady części pierwszej, w drugim filmie zobaczymy również wielu nowych aktorów, w tym Davida Thewlisa (wciela się on w postać jednego z Na'vi). W ostatnim wywiadzie dla Total Film Thewlis odpowiedział na kilka pytań związanych z jego dołączeniem do franczyzy, zaczynając od słów: Nie mam pojęcia, jak będą wyglądać moje sceny, ponieważ w pokoju jest około 16 facetów z kamerami, którzy robią przede wszystkim zdjęcia referencyjne dla Jima [Camerona]. Ich zdjęcia nigdy nie pojawią się na ekranie, a to, co zobaczymy, jest rejestrowane za pomocą czujników. Około 200 osób w pokoju robi swoje.

Jestem Na'vi, czymś niebieskim, co nie do końca rozumiałem, idąc na spotkanie z Cameronem. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy mi to zaoferowano. Jestem zafascynowany tym, jak będę wyglądać - dodał.

Zdaniem Thewlisa ten inny rodzaj tworzenia filmu dał mu zupełnie inne doświadczenie aktorskie.

Po raz pierwszy poczułem się jak nowicjusz, jakby to była moja pierwsza praca. Od 35 lat pracowałem na wielu planach filmowych, a jednak pomyślałem: Więc co my robimy? Co to tutaj robi? I dlaczego on robi to i to? Co robimy teraz? Czułem się głupiutki!

W obsadzie Avatara 2 są m.in. Zoe Saldana, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel i CJ Jones.