Brave New World skasowany. Nie będzie 2. sezonu

fot. materiały prasowe

Brave New World to serial science fiction produkowany przez platformę Peacock. Podjęto decyzję o skasowaniu go po premierze pierwszego sezonu. W oświadczeniu platformy czytamy jedynie ogłoszenie tego faktu i podziękowanie dla twórców. Przyczyn nie podano.

Według dziennikarzy wysokobudżetowy serial po prostu nie wzbudził pożądanego zainteresowania, a opinie nie były najlepsze.

Universal Cable Productions chce jednak uratować ten serial. Szuka nowego domu, ale nie wiadomo, jakie są na to szanse.

Przypomnijmy, że główne role grali Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd i Alden Ehrenreich. Pierwszy sezon zakończył się cliffhanger, więc jeśli 2. sezon na pewno nie powstanie będzie to kolejny serial bez zakończenia.