Członek obsady It Ends with Us o konflikcie Lively i Baldoniego. Wcześniej wspierał aktorkę, a teraz?

Brandon Sklenar, który zagrał Atlasa w It Ends with Us, skomentował konflikt prawny swoich współpracowników, Blake Lively i Justina Baldoniego. W programie CBS Mornings podkreślił, że najważniejsze jest przesłanie filmu, które teraz zostało zepchnięte na drugi plan. Nie chciał wybrać strony konfliktu, choć wcześniej wspierał Lively.

Brandon Sklenar o walce Blake Lively vs Justin Baldoni

Aktor z It Ends with Us tak wypowiedział się o trwającym konflikcie prawnym gwiazd widowiska:

Chciałbym tylko, by ludzie pamiętali, dlaczego w ogóle nakręciliśmy ten film i co sobą reprezentuje. To powinno być najważniejsze. Ten film wiele dla mnie znaczył. Mam w swoim życiu kogoś bardzo bliskiego, kto przez długi czas przechodził przez to samo, co Lily. Byłem na pierwszej linii frontu i pomagałem jej nawigować w tej przestrzeni. Dlatego ten film wiele dla mnie znaczył. I również dla niej. To był jeden z powodów – ja biorący udział w tym filmie – który dał jej siłę do tego, by zmienić swoje życie.

To niefortunne, że sprawy zostają oderwane od etosu danej rzeczy i wszystko się ze sobą plącze.

Kiedy prowadząca spytała, czy jest po stronie Blake Lively czy Justina Baldoniego, aktor zaczął się śmiać i zignorował jej pytanie. Co jest o tyle ciekawe, że wcześniej nie sprawiało mu to problemu. W grudniu 2024 roku, gdy Lively oficjalnie wniosła oskarżenia przeciwko reżyserowi i gwieździe It Ends with US, Brandon Sklenar opublikował na swoim Instagramie zrzut ekranu dokumentu i link do głośnego już artykułu New York Times z podpisem: „NA MIŁOŚĆ BOSKĄ, PRZECZYTAJCIE TO”. Dodatkowo oznaczył Lively i dodał emotkę czerwonego serduszka. Prawdopodobnie zdaje sobie jednak sprawę z tego, że Baldoni w ostatnim czasie zyskał ogromne poparcie, a Blake Lively i Ryan Reynolds przechodzą PR-owy kryzys.

