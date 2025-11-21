Brendan Fraser ostro o rezygnacji z filmu Batgirl! Nie szczędził w słowach

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Gdy Warner Bros. zdecydował się wstrzymać produkcję Batgirl, dla wielu był to ogromny szok. W oficjalnych oświadczeniach padały wypowiedzi, że film nie nadawał się do wydania i mógł potencjalnie zaszkodzić DC, krążyły także plotki, że decyzja ta była podyktowania cięciem kosztów. Krytycznie wypowiedział się o tym Brendan Fraser w rozmowie z Associated Press.

Batgirl - wypowiedź Brendana Frasera

Cały ten film. Były cztery piętra produkcji w Glasgow. Przekradałem się do działu artystycznego tylko po to, żeby się tam rozejrzeć jak totalny fan. Produkt - przepraszam, "kontent" jest obecnie tak skomercjalizowany, że bardziej opłaca się go spalić i zgarnąć ubezpieczenie, niż spróbować wprowadzić go na rynek. Istnieje pokolenie małych dziewczynek, które nie mają bohaterki, na którą mogłyby spojrzeć i powiedzieć: "Ona wygląda jak ja". Z całym szacunkiem, możemy sami sobie zaszkodzić. Wciąż przebijamy się przez wysoką trawę sztucznej inteligencji i całej reszty.

Aktor z Batgirl ocenił skasowany film. Fanów ominęła znakomita produkcja?

Plan na film zakładał, że Mroczny Rycerz przejmie główne stery w projekcie Batman Beyond, który miał być częścią niekontynuowanego już DCEU. Brendan Fraser miał w nim zagrać zagrać postać Teda Carsona/Firefly. Istnieją plany na wprowadzenie Batmana do DCU, jednak James Gunn jeszcze nie znalazł odpowiedniego kandydata.