Brendan Fraser ostro o rezygnacji z filmu Batgirl! Nie szczędził w słowach
Brendan Fraser podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie rezygnacji z filmu Batgirl, który DC niespodziewanie anulowało. Ostro skrytykował decyzję Warner Bros - co według niego oznacza to dla całego Hollywood?
Gdy Warner Bros. zdecydował się wstrzymać produkcję Batgirl, dla wielu był to ogromny szok. W oficjalnych oświadczeniach padały wypowiedzi, że film nie nadawał się do wydania i mógł potencjalnie zaszkodzić DC, krążyły także plotki, że decyzja ta była podyktowania cięciem kosztów. Krytycznie wypowiedział się o tym Brendan Fraser w rozmowie z Associated Press.
Batgirl - wypowiedź Brendana Frasera
Aktor z Batgirl ocenił skasowany film. Fanów ominęła znakomita produkcja?
Plan na film zakładał, że Mroczny Rycerz przejmie główne stery w projekcie Batman Beyond, który miał być częścią niekontynuowanego już DCEU. Brendan Fraser miał w nim zagrać zagrać postać Teda Carsona/Firefly. Istnieją plany na wprowadzenie Batmana do DCU, jednak James Gunn jeszcze nie znalazł odpowiedniego kandydata.
Źródło: comicbookmovie
