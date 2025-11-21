placeholder
Reklama
placeholder

Brendan Fraser ostro o rezygnacji z filmu Batgirl! Nie szczędził w słowach

Brendan Fraser podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie rezygnacji z filmu Batgirl, który DC niespodziewanie anulowało. Ostro skrytykował decyzję Warner Bros - co według niego oznacza to dla całego Hollywood?
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Brendan Fraser 
DCU Batgirl dc
Brendan Fraser Czas krwawego księżyca Fot. Materiały prasowe
Reklama

Gdy Warner Bros. zdecydował się wstrzymać produkcję Batgirl, dla wielu był to ogromny szok. W oficjalnych oświadczeniach padały wypowiedzi, że film nie nadawał się do wydania i mógł potencjalnie zaszkodzić DC, krążyły także plotki, że decyzja ta była podyktowania cięciem kosztów. Krytycznie wypowiedział się o tym Brendan Fraser w rozmowie z Associated Press. 

Batgirl - wypowiedź Brendana Frasera

Cały ten film. Były cztery piętra produkcji w Glasgow. Przekradałem się do działu artystycznego tylko po to, żeby się tam rozejrzeć jak totalny fan. Produkt - przepraszam, "kontent" jest obecnie tak skomercjalizowany, że bardziej opłaca się go spalić i zgarnąć ubezpieczenie, niż spróbować wprowadzić go na rynek. Istnieje pokolenie małych dziewczynek, które nie mają bohaterki, na którą mogłyby spojrzeć i powiedzieć: "Ona wygląda jak ja". Z całym szacunkiem, możemy sami sobie zaszkodzić. Wciąż przebijamy się przez wysoką trawę sztucznej inteligencji i całej reszty.

Aktor z Batgirl ocenił skasowany film. Fanów ominęła znakomita produkcja?

Plan na film zakładał, że Mroczny Rycerz przejmie główne stery w projekcie Batman Beyond, który miał być częścią niekontynuowanego już DCEU. Brendan Fraser miał w nim zagrać zagrać postać Teda Carsona/Firefly. Istnieją plany na wprowadzenie Batmana do DCU, jednak James Gunn jeszcze nie znalazł odpowiedniego kandydata. 

 

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Brendan Fraser 
DCU Batgirl dc
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Rocznica
-

Rocznica - hollywoodzki film polskiego reżysera już w kinach. Oto, co trzeba o nim wiedzieć

2 Wiedźmin
-

Freya Allan jako Ciri w solowym projekcie? Odpowiedź aktorki nie buduje optymizmu

3 Anthony Hopkins
-

Najlepsze filmy z Anthony’m Hopkinsem. Dramaty, thrillery i kino superbohaterskie [RANKING]

4 8. Nienawistna ósemka
-

Najlepsze westerny ostatnich 25 lat. Ten gatunek jeszcze się trzyma! [TOP 10]

5 Kraken
-

Tajemniczy potwór w Norwegii. To może być hit kina akcji!

6 Asterix i Królestwo Nubii
-

Asterix w Afryce! Zwiastun nowego filmu animowanego

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV