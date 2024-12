Brian Cox wytyka absurdy Oscarów. Wskazuje rolę, w której poradził sobie lepiej niż...

fot. youtube.com

Brian Cox, w ostatnich latach znany z roli w serialu Sukcesja, słynie z tego, że nie gryzie się w język i mówi na głos wszystko, co przyjdzie mu do głowy. Z tego powodu niejednokrotnie już wzbudzał kontrowersje swoimi wypowiedziami na temat stanu branży filmowej. Zdarzało mu się krytykować wielkie gwiazdy, Marvela, DC, a nawet kolegów z planu Sukcesji. Tym razem oberwało się Akademii Filmowej, której zarzucił absurdalność.

Oscary to absolutny nonsens. - powiedział Cox dla The Hollywood Reporter. - Filmy przez nich oceniane nie są z całego roku. Oceniają tylko to, co wychodzi pomiędzy Świętem Dziękczynienia a Bożym Narodzeniem. Moim zdaniem to błędne założenie, ponieważ jest mnóstwo świetnych produkcji, które pojawiły się poza tym, tak zwanym, "okresem Oscarowym".

Za przykład podał tu film Churchill, w którym wcielił się w tytułową rolę. Co ciekawe - w tym samym roku tego samego bohatera w innym filmie odegrał Gary Oldman, który dostał za rolę Oscara.

Nasz film miał premierę w lecie. To był film niezależny, pozbawiony wsparcia wielkich studiów. Na mój film nikt nawet nie rzucił okiem, a nadal uważam, że lepiej sobie poradziłem w tej roli [od Gary'ego Oldmana].