Bridgertonowie - Nicola Coughlan załatwiła wersję PG-13 dla swoich rodziców. Ma to zapisane w kontrakcie

Penelope Featherington, odegrana przez Nicolę Coughlan, wreszcie doczeka się większego czasu ekranowego i rozwinięcia swojej historii miłosnej z Colinem w 3. sezonie Bridgertonów. W wywiadzie dla stacji radiowej SiriusXM Hits 1 aktorka ujawniła, że musiała dopilnować, aby Netflix i Shondaland stworzyli wersję PG-13 dla jej rodziny.

- To dosłownie jest wpisane w mój kontakt. Ludzie myślą, że żartuję. Ale tak jest. Wychowywałam się w irlandzkiej rodzinie katolickiej. To po prostu nie jest nasz klimat.

Aktorka dodała, że nie może powstrzymać rodziców przed oglądaniem wszystkiego, w czym występuje. Dlatego jej mama była zaskoczona, gdy zobaczyła wiele elementów przedstawiających nagość w pierwszym sezonie Bridgertonów. Coughlan wspomniała, że w nadchodzących odcinkach dochodzi do wielu scen erotycznych pomiędzy Penelope a Colinem, którego gra Luke Newton.

- Podczas kręcenia jednej ze scen, rzeczywiście zniszczyliśmy mebel. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, ale to trochę jak wyczyn kaskaderski, podczas którego mówią: "Okej, zrobimy to, to i to". Ale potem dali nam dużą swobodę, dzięki czemu mogliśmy mówić, jak chcemy nakręcić te sekwencje. Dzięki temu czułam kontrolę. Rzeczywiście praca nad tym była przyjemna, czego się nie spodziewałam. To była świetna zabawa.

Bridgertonowie: sezon 3. - pierwsza część zadebiutuje 16 maja 2024 roku, tylko na Netflix. Finałowe odcinki pojawią się 13 czerwca.