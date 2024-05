Bridgertonowie - Penelope i Colin są jak Ross i Rachel z Przyjaciół? "Piękne" sceny intymne w 3. sezonie

fot. Netflix

Nicola Coughlan na czerwonym dywanie z okazji premiery 3. sezonu serialu Bridgertonowie opowiedziała, czego widzowie mogą spodziewać się po relacji Penelope i Eloise, która zostanie wystawiona na próbę. Skomentowała także, jakie uczucia towarzyszyły jej podczas różnych etapów tworzenia scen intymnych. Z kolei Luke Newton, odtwórca Colina, porównał "Polin" do sławnej serialowej pary z sitcomu Przyjaciele. Zobaczcie sami.

Nicola Coughlan o relacji Penelope i Eloise

Julia Quinn powiedziała, że jedną z jej ulubionych historii miłosnych w serialu jest ta należąca do Penelope i Eloise. Czuję to samo. Ma w swoim życiu dwie wielkie miłości. Jeśli chodzi o mnie, najważniejsze historie miłosne w moim życiu także dotyczą moich przyjaciółek. To osoby, które tak wiele dla mnie znaczą - dzięki nim stałam się osobą, którą jestem dzisiaj.

Eloise w 2. sezonie serialu Bridgertonowie odkryła, że przyjaciółka jest kontrowersyjną Lady Whistledown. I według Coughlan nie jest jeszcze gotowa, by wybaczyć Penelope.

Penelope jest gotowa, by ją przeprosić, ale Eloise nie jest gotowa, by ją wysłuchać. Widz musi więc naprawdę przebyć tę podróż razem z nimi.

Nicola Coughlan o scenach intymnych w 3. sezonie

Coughlan tak opisała różne etapy tworzenia scen intymnych w 3. sezonie serialu Bridgertonowie:

Na początku byłam trochę onieśmielona, potem ucieszyłam się, że mogę je przeczytać, a wreszcie niesamowicie podekscytowana, gdy je nagrywaliśmy, a jeszcze bardziej, gdy je potem oglądaliśmy. Wyszły jeszcze lepiej, niż się spodziewaliśmy. Są naprawdę piękne: zabawne, inteligentne, seksowne i trzymające w napięciu... Jestem naprawdę bardzo dumna.

Luke Newton porównuje "Polin" do Rossa i Rachel

Luke Newton za to porównywał "Polin" do Rossa i Rachel z serialu Przyjaciele:

Są dla siebie idealni, ale nigdy im do końca nie wychodzi, zawsze pojawia się jakaś przeszkoda. Właśnie na tym skupiliśmy się w tym sezonie. Nie tylko Colin nie widzi tego, co ma przed nosem - oboje zawsze muszą mierzyć się z jakimś problemem. To naprawdę skomplikowane.