Bridgertonowie - zwiastun i data premiery 4. sezonu

Kiedy odbędzie się premiera 4. sezonu Bridgertonów? Pierwsze cztery odcinki zadebiutują 29 stycznia 2026 roku. Kolejne cztery epizody ukażą się 26 lutego. Oprócz daty premiery pokazano także nową zapowiedź, która daje widzom wgląd w pierwsze spotkanie Benedicta z Sophie, którą gra Yerin Ha. To oni będą główną parą nowego sezonu.

Bridgertonowie - zwiastun 4. sezonu i nowe zdjęcia

Poniżej znajdziecie zwiastun i nowe zdjęcia:

Bridgertonowie - zwiastun 4. sezonu

Bridgertonowie - hit Netflixa

Bridgertonowie to hit Netflixa. 1. sezon jest na piątym miejscu najpopularniejszych seriali anglojęzycznych streamera wszech czasów, wyprzedzając Gambit królowej i 2. sezon Wednesday. To duży sukces. Z kolei 3. sezon serii Shondy Rhimes zajął 8. pozycję w tym samym rankingu. Możemy się więc domyślać, że wielu widzów czeka na kontynuację.

Bridgertonowie - fabuła 4. sezonu

Benedict jest głównym bohaterem 4. sezonu Bridgertonów. W przeciwieństwie do braci nie spieszy mu się do ożenku — a przynajmniej dopóty, dopóki na balu maskowym swojej matki nie spotka fascynującej nieznajomej, która skradnie mu serce. Później będzie próbował ją odnaleźć i ustalić jej tożsamość. I tak, nieprzypadkowo ta fabuła może Wam się kojarzyć z Kopciuszkiem.