Bridgertonowie - obsadzono Edmunda Bridgertona

Netflix

W 2. sezonie serialu Bridgertonowie poznamy Edmunda Bridgertona, zmarłego wcześniej ojca bohaterów. Jego śmierć w wieku 38 lat w wyniku reakcji alergicznej miała kluczowy wpływ na najstarszego syna, Anthony'ego, którego poszukiwanie miłości leży w centrum historii nowej serii. W rolę Edmunda wcieli się Rupert Evans, znany z nowych Czarodziejek. Sam aktor potwierdził angaż na Twitterze.

https://twitter.com/rupert_evans/status/1398277473654222854

Z uwagi na to, że postać nie żyje, Edmunda poznamy w retrospekcjach. W nich być może pojawi się też młoda Violet, co byłoby dla twórców pierwszym krokiem do wprowadzenia widzów do zapowiedzianego prequela o młodej królowej Charlotte.

Do 2. sezonu wcześniej dołączyli Simone Ashley (jako Kate Sharma), Charithra Chandran (Edwina Sharma), Rupert Young (Jack), Shelley Conn (Mary Sharma) i Calam Lynch (Theo Sharpe).

fot. materiały prasowe

Twórcą serialu jest Chris Van Dusen, który go zrealizował pod czujnym okiem Shondy Rhimes, jednej z najbardziej wpływowych producentek w USA. Projekt oparty jest na cyklu książkowym złożonym z ośmiu tomów. 2. sezon jest oparty na drugiej książce.