Reżyserka castingu Bridgertonów jest nimi zasypywana każdego dnia. Wbrew swojej woli

fot. Netflix

Kelly Valentine Hendry odpowiada za castingi do serialu Bridgertonowie. W podcaście Should I Delete That? wyznała, że kandydaci i kandydatki, starające się o rolę w hicie Netflixa, wysyłają jej masę nagrań z erotycznymi treściami, na co nigdy nie wyraziła zgody.

Reżyserka castingu jest nimi zasypywana każdego dnia

Reżyserka castingu Bridgertonów zdradziła:

Otrzymuję najbardziej niewiarygodne nagrania, bez mojej zgody. To głównie seks. Nie chodzi o prawdziwy stosunek, ale to, co dostaję, jest dość mocne. Może to nie są nagie zdjęcia, ale niewiele im do tego brakuje. To naprawdę smutne.

Warto zaznaczyć, że to nie są pojedyncze przypadki. Kelly Valentine Hendry wyznała, że jej skrzynka odbiorcza każdego dnia zapełnia się niemal w 90 procentach, właśnie przez te nagrania.

Bridgertonowie mają za sobą już trzy sezony. Wszystkie znalazły się w rankingu TOP 10 najczęściej oglądanych anglojęzycznych seriali Netflixa wszech czasów. Najnowsza część skupia się na relacji Penelope i Colina. Tak jak w każdej części, twórcy nie stronili od pokazywania seksu na ekranie.

