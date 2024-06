Kate i Anthony Bridgertonowie wrócą w 4. sezonie? Aktorzy są na tak!

fot. Liam Daniel // Netflix

Reklama

Prawdopodobnie jeszcze nie przyszedł czas na pożegnanie z Kate i Anthony'm. Chociaż para miała zdecydowanie mniej czasu ekranowego w 3. sezonie Bridgertonów, aktorzy wciąż chcą występować w serialu Netfliksa. Simone Ashley potwierdziła to w wywiadzie dla People.

- Naprawdę mam na to nadzieję. Zarówno Johnny [Bailey], jak i ja, uwielbiamy naszych bohaterów, Kate i Anthony'ego. Kochamy ich relację oraz ich znaczenie dla serialu. Myślę, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, jeśli chodzi o nasze harmonogramy, aby to zadziałało. Miejmy nadzieję, że to możliwe.

Przypomnijmy, że historia Kate i Anthony'ego, inspirowana motywem enemies to lovers, zawojowała drugim sezonem. Para powróciła w 3. sezonie, który śledził historię miłosną Colina oraz Penelopy Featherington. Jednak ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania z uwagi na finał 2. części - Kate i Anthony zdecydowali się na podróż z Londynu do Indii, aby tam powitać ich pierwsze dziecko.

Fot. Netflix

Wciąż pozostaje pytanie, czyją historię będziemy obserwować w 4. sezonie. Widzowie spekulują, że tym razem możemy wyczekiwać wątku Benedicta bądź Eloise. Jak sugeruje Jess Brownell, na odpowiedź możemy czekać dwa lata.

Bridgertonowie - wszystkie odcinki są dostępne na platformie Netflix.

Zobacz także:

Bridgertonowie - różnice między książką a 3. sezonem

W poniższym zestawieniu przedstawiamy 10 najważniejszych kwestii, które różnią serial od książki. Niektóre rzeczy mogły zaskoczyć nawet czytelników!

A może o czymś zapomnieliśmy wspomnieć? Czekamy na Wasze komentarze!