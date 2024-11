Gladiator 2 - dlaczego cesarze byli szaleni? Fakty i ciekawostki o postaci Denzela Washingtona

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fred Hechinger oraz Joseph Quinn w filmie Gladiator 2 wcielili się w dwóch braci i jednocześnie cesarzy - Getę oraz Karakallę. Powiedzieć o nich, że byli szaleni, to nie powiedzieć nic. Równie trudno byłoby stwierdzić, że postać Joaquina Phoenixa z pierwszego filmu była całkowicie stabilna emocjonalnie i psychicznie. Zdaniem Ridleya Scotta szaleństwo cesarzy z obu filmów nie jest wcale przesadzone i przedstawił historyczne powody stojące za nim:

Ludzie zapominają, że bogata, rzymska arystokracja mieszkała na wodzie, która płynęła przez ołowiane rury i była zbierana w ołowianych zbiornikach. Ludzie o tym nie myślą. Twój wybór to wino lub woda. A kiedy pijesz wodę, to pijesz ją przez system, który może mieć nawet 200 lat. Nic dziwnego, że są, ku***, szaleni. Pewnie wszyscy są już w połowie drogi do choroby Alzheimera.

Słowa Ridleya Scotta dla The Hollywood Reporter pokrywają się z badaniami naukowców. Współcześnie niejednokrotnie sprawdzano rzymskie rury, a wyniki wykazały, że woda w starożytnym Rzymie miała o 100 razy więcej ołowiu niż powinna.

Fakty i ciekawostki o postaci Denzela Washingtona

Gdy na początku Gladiatora 2 poznajemy Macrinusa, kupca i byłego gladiatora granego przez Denzela Washingtona, niełatwo jest odgadnąć jego motywacje. Jego postać od razu jednak przykuwa uwagę, a Variety rozmawiało z kilkoma osobami, które stały za sukcesem stworzenia tak wyrazistej postaci. Oto fakty i ciekawostki na temat Macrinusa zza kulis.

Macrinus był więźniem wojennym, który sprawdził się jako gladiator i dzięki temu mógł opuścić arenę. Potem zajął się zaopatrywaniem rzymskiej armii. - Ridley Scott;

Motyw muzyczny stworzony przez Harry'ego Gregsona-Williamsa w zamyśle miał być "śliski", podobnie do samej postaci;

Wizualnie postać Macrinusa była inspirowana obrazami Jeana-Léona Gérôme'a;

W jego otoczeniu można znaleźć symbole wilka oraz węża - oba są odzwierciedleniem jego charakteru;

Denzel Washington nosił na planie 15 tunik, na które nakładano dodatkowe, luksusowe materiały;

Planowano dać mu biżuterię na głowę, ale Ridley Scott ani Denzel Washington nie byli na to chętni;

Washington nie ma przebitych uszu, więc noszone kolczyki były na klipsy;

Ciągłe poprawianie szat było pomysłem Denzela;

Makijażystka stwierdziła, że celem było stworzenie prawdziwego kameleona. Kogoś, kto nie będzie się rzucać za bardzo w oczy. Jedyne, co zaproponowała od siebie, to podkreślenie siwości włosów Washingtona, co bardzo mu się spodobało;

Ridley Scott potwierdza, że pierwotnie planem Macrinusa było poczekanie, aż jeden z bliźniaków umrze. Nie chciał stawiać żadnych kroków przed tym, bo byłoby to ryzykowne i zbyt oczywiste;

Tak Ridley Scott wypowiedział się o śmierci tej postaci: "Uważam, że zasłużył na taką śmierć. Na 100%. Co za złoczyńca. Nadal miał w sobie trochę z gladiatora i był dobrym wojownikiem."

