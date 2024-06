Czarna komedia Dekameron ma zwiastun. Czarna komedia dla fanów Bridgertonów

fot. Netflix

Dekameron jest opisywany jako serial będący czarną komedią z nutką opery mydlanej. Za sterami stoi Kathleen Jordan, twórczyni lubianego serialu Nastoletnie łowczynie nagród, który został skasowany po pierwszym sezonie. Tutaj pełni ona rolę showrunnerki i twórczyni tej produkcji.

W roli producentki wspomaga ją Jenji Kohan, czyli autorka Orange is The New Black. Historia rozgrywa się w 1348 roku, ale prezentuje luźne i fikcyjne wydarzenia w kostiumowej otoczce podobnie jak Bridgertonowie.

Jest rok 1348, a czarna śmierć dziesiątkuje Florencję. Garstka szlachetnie urodzonych zaszywa się razem ze służbą w wielkiej rezydencji, aby w luksusowych warunkach przeczekać niebezpieczeństwo. Gdy jednak zasady społeczne przestają obowiązywać, rozpoczyna się walka o przetrwanie, w której naprzeciw siebie stają podstępne i niegodziwe postaci.

W obsadzie są Tony Hale, Zosia Mamet, Saoirse-Monica Jackson, Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Lou Gala, Karan Gill, Douggie McMeekin, Jessica Plummer oraz Tanya Reynolds. Michael Uppendahl (Fargo) wyreżyserował cztery z ośmiu odcinków pierwszego sezonu.

Dekameron - premiera w Netflixie odbędzie się 25 lipca 2024 roku.