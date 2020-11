Bridgertonowie - zwiastun i zdjęcia z nowego serialu kostiumowego Netflixa

Netflix

Serial Bridgertonowie przedstawi losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki wpływowej rodziny, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Bohaterka bardzo liczy na znalezienie wybranka, którego naprawdę pokocha - podobnie jak udało się to jej mamie. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć.

W obsadzie poza Phoebe Dynevor znaleźli się m.in. Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter i Harriet Cains. Całość inspirowana jest powieściami autorstwa Julii Quinn. Zobaczcie zwiastun oraz zdjęcia:

Bridgertonowie

Premiera serialu 25 grudnia na platformie Netlfix.