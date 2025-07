Księgowy 2 podbił streaming - co za wynik! Imponujące statystyki Ginny & Georgia po premierze 3. sezonu

fot. Warner Bros. Pictures

Deadline przedstawiło dane Nielsena dotyczące produkcji, które zadebiutowały w streamingu w ostatnim czasie. Okres dotyczy czasu od 2 czerwca 2025 roku do 8 czerwca 2025 roku. Nie ma zdziwienia - Netflix znów dominuje, ale na 2. miejscu jest spora niespodzianka.

Pierwsze miejsce bezdyskusyjnie zajmuje serial Ginny & Georgia, który zebrał łącznie 2.88 miliarda minut w trakcie branego pod uwagę tygodnia. Nie oznacza to, że tyle wyświetleń zdobył najnowszy 3. sezon. To łączy wynik całego serialu. Jeśli chodzi o sam 3. sezon, to można i tak podejrzewać, że poradził sobie bardzo dobrze. To był trzeci najlepszy tydzień w streamingu według danych Nielsena po tygodniu po premierze 2. sezonu Squid Game i po powrocie The Night Agent.

To, co zaskakuje, to obecność Księgowego 2 na liście ogólnej. Produkcja zadebiutowała na Prime Video i zdobyła serca publiczności. Księgowy 2 otrzymał już 1.38 miliarda minut. Warto wskazać, że jest to film, a nie serial, więc "nabijanie" minut jest o wiele trudniejsze. To dowód, że produkcja cieszy się ogromną popularnością i ludzie ciągle ją oglądają. Co ciekawe, 1. część także znajdowała się w ciągu ostatnich tygodni na liście dziesięciu najczęściej oglądanych filmów w streamingu.

Kolejne miejsce na liście ogólnej zajęli: Królestwo zwierząt, Dept. Q oraz Ostatnia kropla.

