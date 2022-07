Broad Peak - zwiastun filmu Netflixa. Jest to prawdziwa historia o Macieju Berbece

fot. Netflix

Broad Peak to film oparty na faktach. Za kamerą stanął Leszek Dawid, a autorem scenariusza jest Łukasz Ludkowski. Zdjęcia realizowano w Karakorum, Alpach,Zakopanem i Warszawie. Za to, jak film wygląda odpowiada Łukasz Gutt. Film będzie można obejrzeć w kinach podczas festiwalu w Gdyni, który odbędzie się we wrześniu.

W rolę Macieja Berbeki wciela się Ireneusz Czop, a Maja Ostaszewska gra Ewę Dyakowską-Berbekę. W obsadzie są także , Łukasz Simlat (Krzysztof Wielicki), Piotr Głowacki (Aleksander Lwow), Tomasz Sapryk (Andrzej Zawada), Dawid Ogrodnik (Adam Bielecki), Maciej Raniszewski (Tomasz Kowalski) oraz Maciej Kulig (Artur Małek).

Broad Peak - zwiastun

- W filmie skupiliśmy się na historii Macieja Berbeki, jednego z polskich Lodowych Wojowników. Podczas realizacji dużo zastanawiałem się nad tą tajemniczą i pociągającą siłą, która pcha człowieka w tak niebezpieczne miejsca, mimo jego świadomości, jak wiele ryzykuje - mówi Leszek Dawid.

Broad Peak - premiera w Netflixie odbędzie się we wrześniu 2022 roku.